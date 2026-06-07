Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: sigue EN VIVO la segunda vuelta presidencial por Latina Noticias
Ante este escenario, Latina Noticias realiza una cobertura especial EN VIVO con información minuto a minuto desde los principales centros de votación, reportes desde distintas regiones, análisis de especialistas y todos los detalles sobre el desarrollo de la jornada electoral.
La transmisión incluirá incidencias, participación ciudadana, declaraciones de los candidatos, resultados a boca de urna y el seguimiento de los primeros reportes oficiales que se conocerán tras el cierre de mesas.
SIGUE LA TRANSMISIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL
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