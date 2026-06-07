Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: sigue EN VIVO la segunda vuelta presidencial por Latina Noticias

Perú vive una jornada decisiva. Este domingo 7 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una segunda vuelta que definirá el rumbo político del país para los próximos años. La contienda electoral se definirá entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Ante este escenario, Latina Noticias realiza una cobertura especial EN VIVO con información minuto a minuto desde los principales centros de votación, reportes desde distintas regiones, análisis de especialistas y todos los detalles sobre el desarrollo de la jornada electoral.

La transmisión incluirá incidencias, participación ciudadana, declaraciones de los candidatos, resultados a boca de urna y el seguimiento de los primeros reportes oficiales que se conocerán tras el cierre de mesas.

SIGUE LA TRANSMISIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

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