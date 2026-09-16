Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos para participar en la Asamblea de la ONU

El Senado de la República autorizó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori fuera del territorio nacional, del 21 al 25 de septiembre, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La decisión fue adoptada tras un debate en el hemiciclo, donde se expusieron posiciones contrapuestas sobre la salida de la mandataria del país.

Durante la sesión, senadores de oposición cuestionaron que Fujimori viaje al extranjero mientras en el territorio nacional se vive una crisis de inseguridad. Los legisladores plantearon sus reparos durante el debate previo a la votación de la proposición de resolución legislativa que solicitaba autorizar el desplazamiento presidencial.

Desde el fujimorismo, en cambio, se defendió la participación de la presidenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según esa posición, la presencia de la mandataria en el organismo internacional es de vital importancia para marcar la política internacional del Gobierno.

La discusión se centró, de esta manera, en la pertinencia del viaje presidencial en el contexto nacional y en la relevancia de la participación de la jefa de Estado ante la ONU. El debate se desarrolló con la presencia de senadores de distintas posiciones políticas.

APROBARON VIAJE

Al momento de la votación estuvieron presentes 52 senadores. La proposición de resolución legislativa fue finalmente aprobada con 34 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones.

Con este resultado, el Senado autorizó a Keiko Fujimori a salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera que la jefa de Estado ofrezca un discurso ante sus pares en la sesión que se realizará en Nueva York.

La oposición sostuvo sus cuestionamientos en la situación de inseguridad que atraviesa el territorio nacional, mientras que el fujimorismo resaltó la importancia de la presencia presidencial en la ONU para la política internacional del Gobierno.

La participación de Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el motivo señalado para el viaje autorizado por el Senado, que definió la solicitud mediante la votación registrada durante la sesión.

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