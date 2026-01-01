Servicio Militar en Perú: Nuevas reglas, multas y beneficios para jóvenes

El Gobierno oficializó la actualización del Reglamento de la Ley del Servicio Militar (Ley 29248), mediante el decreto supremo N° 018-2025-DE. Esta reforma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, busca agilizar la inscripción, instrucción y licenciamiento del personal, introduciendo cambios críticos en la obligatoriedad del registro.

Por ejemplo, a partir de ahora, todo ciudadano debe inscribirse en el Registro Militar después de cumplir los 17 años y antes de llegar a los 18. El incumplimiento de este trámite genera una multa del 5 % de la UIT, es decir, S/ 275. No obstante, dicha sanción quedará anulada si el infractor cumple con el Servicio Militar Acuartelado dentro de los plazos legales.

Asimismo, la normativa flexibiliza el acceso a las instituciones castrenses. Los jóvenes que figuren como “omisos” en el registro podrán incorporarse al servicio acuartelado sin presentar la constancia de inscripción, eliminando barreras burocráticas previas.

Cabe destacar que la inscripción en el Registro Militar es gratuita y obligatoria. Puede realizarse de forma virtual, mediante la plataforma habilitada por el sector Defensa, o de manera presencial, en las oficinas de registro del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, presentando solo el DNI.

BENEFICIOS Y CAPACITACIÓN PARA LICENCIADOS

Quienes culminen su servicio recibirán incentivos adicionales, destacando la orientación en transporte terrestre y acuático gestionada por el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cabe apuntar que estos cursos son orientativos y no constituyen una certificación oficial o título técnico.

El decreto otorga al Ejecutivo la potestad de extender el entrenamiento de las Reservas ante escenarios que comprometan la seguridad nacional. Asimismo, se fijan sanciones específicas para garantizar un sistema más ordenado y eficiente, facilitando el compromiso ciudadano con las Fuerzas Armadas.

