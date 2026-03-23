Sigue EN VIVO la transmisión del debate presidencial 2026 del JNE vía Latina Noticias

Este 23 de marzo arranca el ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte de la preparación para las Elecciones Generales 2026. Los electores podrán escuchar las propuestas de los candidatos y orientar su voto de cara a la jornada electoral del 12 de abril.

El ciclo contempla seis jornadas divididas en dos bloques: la primera ronda se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

En cada fecha participarán grupos de 12 candidatos, seleccionados mediante sorteo. Cada debate incluirá bloques temáticos y un espacio de “pregunta ciudadana” donde los aspirantes responderán dudas de las personas sobre problemas sociales, económicos y de salud.

¿DÓNDE VER EN VIVO EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026?

El primer debate comenzará a las 8 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La transmisión estará disponible por JNE TV en cable, en las redes oficiales del JNE y en el canal de YouTube de Latina Noticias.

En la primera fecha participarán 11 aspirantes presidenciales. Debatirán sus principales propuestas, ofreciendo a los electores la oportunidad de escuchar, contrastar y elegir a conciencia. Seguridad ciudadana y corrupción serán los ejes centrales de este primer encuentro.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: