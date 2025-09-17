Sin votos en contra, solo 5 congresistas se abstuvieron de apoyar el octavo retiro de AFP: ¿quiénes son?

Este miércoles el Pleno del Congreso aprobó el octavo retiro de los fondos de pensiones de las AFP. La medida contó con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 en abstención. Precisamente, muchos se preguntan quiénes son los cinco parlamentarios que se abstuvieron a la hora de emitir su voto.

Estos cinco legisladores son: José Cueto, Gladys Echaiz, Jorge Montoya, Javier Padilla y Edward Málaga. Los cuatro primeros forman parte de la bancada de Honor y Democracia, la cual conformaron luego de renunciar a la de Renovación Popular. Por su parte, Málaga actualmente es un ‘no agrupado’ y llegó al Congreso en las filas del Partido Morado.

Cabe recordar que la medida aprobada por el Congreso permite a los afiliados acceder a un monto de hasta 4 UIT, equivalente a S/21,400, con el objetivo de brindar liquidez económica a las familias en un contexto de desaceleración y alto costo de vida.

El dictamen aprobado también elimina la obligatoriedad de aportes de los trabajadores independientes al SPP. Para ello, se deroga el artículo 9 de la Ley N.° 32123 y disposiciones complementarias que establecían gradualidad y obligatoriedad de aportes. Con ello, las contribuciones de este sector se consideran voluntarias.

Otro cambio sustancial incorpora la libre disponibilidad del 95,5 % de los fondos de la cuenta individual de capitalización para cualquier afiliado que cumpla 65 años, sin importar su edad al momento de la vigencia de la Ley N.° 32123. Se mantiene la retención del 4,5 % destinada a EsSalud y los beneficios de sobrevivencia.

Tras la aprobación de esta ley en el Congreso, ahora pasa al Gobierno, que tiene 15 días para promulgarla u observarla. Sin embargo, tras lo manifestado por la Presidenta y el Ministro de Economía, se da por descontado que la ley será promulgada en el más breve plazo.