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Sorteo de miembros de mesa se realizará este 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

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Sorteo de miembros de mesa se realizará este 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026
aramosz@latina.pe
aramosz@latina.pe
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este viernes 24 de julio se llevará a cabo el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

A nivel nacional, se designará a más de 817 mil ciudadanos que asumirán este rol durante la jornada electoral. Ellos serán responsables de la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, contribuyendo al desarrollo ordenado del proceso.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

Los comicios se realizarán el domingo 4 de octubre en todo el país, con la participación de 83 organizaciones políticas. En esta jornada se elegirá a un total de 13 148 autoridades subnacionales.

Entre los cargos a definir figuran 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, así como 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.

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