Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspenderá investigaciones contra Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República quedó oficialmente instalada para el Período Anual de Sesiones 2025-2026, bajo la presidencia de la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP). La mesa directiva la complementa el parlamentario Jorge Montoya Manrique de Honor y Democracia (HyD) como vicepresidente.

Este grupo de trabajo, órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso, se encarga de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales y realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, por la supuesta infracción de la Constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Respecto al contexto político, Camones se refirió al fallo del Tribunal Constitucional a favor de Dina Boluarte, precisando que “esta presidencia toma nota que con fecha 19 de agosto del presente año, el Tribunal Constitucional peruano ha publicado la sentencia en el proceso competencial, en el cual, acorde a sus considerandos, ordena suspender aquellas investigaciones en trámite sobre la actual presidenta de la República que no tengan relación con las causales previstas en el artículo 117 de nuestra Constitución Política”.

En ese sentido, comunicó que acatarán el criterio del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución, “independientemente de estar de acuerdo o no con ello”. Asimismo, informó que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión en donde Boluarte tenga calidad de denunciada se suspenderán en el estado en el que se encuentren.

La parlamentaria por APP aprovechó en señalar que, conforme lo establecido en dicha sentencia, la tramitación de las acusaciones a la principal figura del Ejecutivo se reiniciará al final de su mandato, en 2026.

