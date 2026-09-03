Sueldo mínimo: sectores acuerdan el alza, pero no definen fecha ni mecanismo

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) retomó este jueves 3 de septiembre el diálogo sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), fijada actualmente en S/1,130. Trabajadores y empleadores coincidieron en que el sueldo mínimo debe aumentar, aunque mantienen posiciones distintas sobre la fecha y el mecanismo para hacerlo.

Durante la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del CNT, los representantes de ambos sectores expresaron su acuerdo con elevar la RMV. Sin embargo, no lograron consenso sobre cuándo debería aplicarse el incremento ni bajo qué modalidad.

Así quedó establecido en el sexto acuerdo de la sesión, cuyo documento señala que los sectores trabajador y empleador están de acuerdo con el aumento de la RMV, pero mantienen posiciones en disenso respecto a la fecha y forma de la actualización.

El debate se da luego de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, la intención de elevar el sueldo mínimo hasta S/1,300, monto que representaría un incremento de S/170 sobre el nivel actual. El Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado que el ajuste se aplique de forma progresiva, en dos tramos: un primer aumento de S/100 y un segundo de S/70.

ENCARGAN PROPUESTA TÉCNICA

Para avanzar en la discusión, el Pleno del CNT encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) elaborar una propuesta técnica que establezca cómo debería realizarse la actualización de la RMV.

La comisión deberá plantear un procedimiento y una metodología para el ajuste del sueldo mínimo, tomando en cuenta los acuerdos alcanzados anteriormente en el Consejo Nacional de Trabajo.

Esa propuesta servirá como base para elaborar un Decreto Supremo que regule la actualización de la remuneración mínima. El plazo para que la comisión entregue su informe final será definido en la próxima sesión del CNT.

¿QUÉ FALTA PARA EL AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO?

Por ahora, el acuerdo no establece una fecha para el incremento ni define el mecanismo mediante el cual se aplicará. Tampoco fija un nuevo monto de la RMV.

Lo que sí queda establecido es que existe coincidencia entre trabajadores y empleadores sobre la necesidad de aumentar el sueldo mínimo, mientras que las diferencias se mantienen en torno a cuándo y cómo debe hacerse la actualización.

El acuerdo forma parte de una nueva etapa de diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno en el Consejo Nacional de Trabajo. El último incremento de la RMV se dio en enero de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte, cuando el monto pasó de S/1,025 a S/1,130.

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