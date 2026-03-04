¿También GLP? Pluspetrol emite comunicado ante emergencia por desabastecimiento de GNV

Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, emitió un comunicado en el que informó que ha puesto en marcha medidas de emergencia para mantener los despachos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) desde su Planta de Fraccionamiento en Pisco. Esta acción responde a una interrupción en el transporte de líquidos de gas natural operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Como se sabe, el pasado 1 de marzo, TGP reportó un incidente en su sistema de ductos, lo que obligó a Pluspetrol a suspender la producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos. Esta interrupción impide que la materia prima llegue a la planta de Pisco, afectando la producción normal de GLP.

ACCIONES INMEDIATAS

Ante esta situación, la empresa Pluspetrol está ejecutando las siguientes acciones:

Atención continua: Se mantiene el despacho ininterrumpido a cisternas en Pisco para mitigar el desabastecimiento.

Apoyo logístico: Pluspetrol ha puesto sus recursos a disposición de TGP para acelerar la reparación de los ductos.

Coordinación gubernamental: Se mantiene comunicación constante con las autoridades nacionales para estabilizar el sistema energético.

ESTADO DE LAS PLANTAS DE MALVINAS Y PISCO

Las instalaciones de Malvinas (Cusco) y Pisco se encuentran operativas y listas para retomar la producción a plena capacidad. Sin embargo, el reinicio total depende exclusivamente de que TGP restablezca el servicio de transporte tanto en el ducto de gas natural como en el de líquidos, ya que ambos forman parte de un sistema de producción integrado.

En ese sentido, Pluspetrol hizo un llamado a la calma y solicitó a sus clientes programar sus pedidos de forma responsable, manteniendo los niveles de consumo habituales para evitar distorsiones en el mercado mientras se soluciona la contingencia.

