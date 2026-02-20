TC anula condena de Daniel Urresti y ordena su libertad por caso Hugo Bustíos

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Daniel Urresti, al declarar nula la sentencia de 12 años de prisión que cumplía por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Rojas.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 1988, en Huanta, durante el periodo de violencia interna que afectó al país. La decisión del TC deja sin efecto el fallo emitido por la Tercera Sala Penal Transitoria, que en abril de 2023 lo halló culpable del delito de homicidio.

Urresti se encontraba recluido en el Penal Virgen de las Mercedes, tras haber sido sentenciado en primera instancia. Con esta resolución, el máximo intérprete de la Constitución dispone su excarcelación inmediata.

El fallo ha generado diversas reacciones en el ámbito político y periodístico, debido a la relevancia del caso y a la figura pública del exfuncionario, quien siempre sostuvo su inocencia.

