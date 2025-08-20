TC dispuso suspender las investigaciones contra Dina Boluarte hasta fin de su mandato: ¿cuáles son?

Durante sus dos años y medio de mandato, la presidenta de la República, Dina Boluarte, acumula nueve denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones en su contra, estas quedan congeladas hasta que deje el poder.

Entre las investigaciones más graves contra Dina Boluarte se encuentra el caso de las muertes producidas durante las manifestaciones al inicio de su periodo. En este hecho, ocurrido entre 2022 y 2023, Boluarte estaría vinculada a delitos de genocidio, homicidio o lesiones graves.

Otra investigación se refiere al presunto delito de encubrimiento personal, pues la mandataria habría utilizado un vehículo presidencial, denominado “El Cofre”, para facilitar la fuga del hasta hoy prófugo Vladimir Cerrón.

Caso Rolex. A Boluarte se le investiga también por la posesión de relojes y joyas de lujo no declaradas en su patrimonio. La posesión de estos bienes, supuestamente recibidos a cambio de favores, podría constituir el delito de enriquecimiento ilícito.

También se le acusa de haber incurrido en abandono de funciones por haberse sometido, presuntamente, a una cirugía estética sin haberlo comunicado al Congreso de la República.

En el caso Qali Warma, la Fiscalía centra la investigación en el posible delito de negociación incompatible. La hipótesis fiscal es que Dina Boluarte habría favorecido a la empresa Frigoinca —vinculada a un aportante de su campaña— con un contrato por más de 4,7 millones de soles, relacionado con la provisión de conservas que habrían contenido carne de caballo.