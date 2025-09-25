TC rechaza pedido de Eliane Karp y mantiene vigente su orden de captura internacional

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado el recurso que presentó la defensa de Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, con el objetivo de anular la prisión preventiva de 18 meses y la orden de captura internacional en su contra. La resolución confirma que la medida, solicitada por la justicia peruana, se mantiene activa a través de Interpol.

La defensa de la ex primera dama alegaba que se habían vulnerado derechos en el proceso, por lo que pidió revisar las resoluciones judiciales emitidas en su contra. Sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que no existían fundamentos suficientes para anular las disposiciones dictadas en el marco de la investigación.

EL CASO ECOTEVA Y LOS CAROS CONTRA KARP

Karp es investigada por la presunta comisión de lavado de activos como parte del caso Ecoteva, donde la Fiscalía solicita 16 años de cárcel en su contra. Según la investigación, la empresa offshore con sede en Costa Rica habría sido utilizada para blanquear dinero y adquirir costosas propiedades en Lima, entre ellas una mansión en Las Casuarinas y una oficina en Surco valorizada en 850 mil dólares.

El caso salió a la luz en 2013, cuando se reveló que los inmuebles no fueron adquiridos con los supuestos ahorros de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, sino a través de fondos que se manejaron mediante préstamos cancelados de forma inusual en plazos muy cortos. Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta modalidad evidenciaba maniobras de blanqueo de capitales en el extranjero.

En aquel momento, Toledo ofreció diferentes versiones sobre el origen de los fondos, primero asegurando que se trataba de recursos de su suegra y, posteriormente, señalando que fueron canalizados a través de Ecoteva con fines tributarios. Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía concluyó que se trataba de una estructura diseñada para encubrir el dinero.

Actualmente, mientras el expresidente Toledo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, su esposa permanece en Israel, donde reside en un exclusivo departamento frente al mar en Herzliya Pituah, un barrio de alto poder adquisitivo ubicado en Tel Aviv. Desde allí, Karp enfrenta el proceso judicial peruano en calidad de prófuga.

Con esta resolución, Eliane Karp seguirá siendo considerada prófuga de la justicia peruana y continuará bajo la mira de Interpol, mientras avanza el proceso de extradición que definirá si deberá enfrentar en el Perú las acusaciones por lavado de activos en el caso Ecoteva.

