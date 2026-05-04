Tres ministros acudirán al Congreso para responder por compra de aviones F-16

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, se presentarán —este lunes 4 de mayo— ante la Comisión de Defensa del Congreso para responder sobre la compra de los aviones caza F-16 a Estados Unidos.

La sesión está programada para las 3 de la tarde en la Sala Miguel Grau Seminario, en la modalidad presencial y virtual. La presencia de los tres ministros de Estado fue confirmada luego que no asistieron a la primera cita programada para el 27 de abril, lo que motivó la protesta de varios parlamentarios.

TEMAS EN AGENDA

Si bien tanto el Gobierno peruano como el de Estados Unidos dieron por superada la crisis generada por el retraso en la firma del contrato para la compra de los aviones F-16, tras idas y venidas del presidente de la República, José María Balcázar, el Congreso busca que desde el Ejecutivo se explique los detalles de lo ocurrido.

El grupo presidido por la congresista Karol Paredes tiene previsto abordar el tema de los aviones F-16. Se busca que el Ejecutivo informe claramente los detalles de la “situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves”. Asimismo, analizar si existen responsables sobre la puesta en peligro de las negociaciones y posterior tensión en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Además, al ministro de Defensa se le pedirá que informe “respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

VIDEO RECOMENDADO