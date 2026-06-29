Terremoto en Venezuela: Cancillería confirmó la ubicación de cuatro peruanos reportados como desaparecidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que se logró ubicar a acuatro connacionales que fueron reportados como desaparecidos en Venezuela, luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron el último miércoles 24 de junio. Sin embargo, aclararon que todavía sigue la búsqueda de dos miembros de una familia peruana.

“La prioridad se centra ahora en la búsqueda de un nuevo grupo familiar, mientras que la Sección de Intereses en Caracas continúa distribuyendo víveres y apoyo a nuestros compatriotas damnificados”, se lee en el comunicado.

En otro pronunciamiento, la Cancillería informó que también se concretó el retorno al país de dos peruanos en situación de vulnerabilidad que residían en La Guaira, uno de los Estados más afectados por los movimientos telúricos.

“Asimismo, se viene prestando asistencia puntual proporcionando albergue, víveres y otros artículos esenciales a aquellos connacionales que lo necesitan como resultado de las consecuencias por este grave fenómeno natural”, se lee en el texto.

Por otro lado, precisaron que se logró enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con 14 toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los damnificados. Asimismo, mencionan que han apoyado el trabajo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos y voluntarios de diferentes ONG que han acudido a la nación afectada.

MÁS DE 1.700 MUERTOS

Más de 1.700 personas murieron y cerca de 5.000 resultaron heridas debido a los terremotos que afectaron a Venezuela, comunicó el gobierno del país extranjero. Médicos sin Fronteras informó que han atendido alrededor de 3.500 pacientes y que han instalado clínicas móviles en diversos lugares para satisfacer las necesidades de miles personas que se han reunido espontáneamente.

Un estudio publicado por la NASA reveló que aproximadamente 58.870 edificios habrían resultado dañados o destruidos luego del desastre. El análisis ofrece una estimación preliminar que recoge datos de un mapa experimental, elaborado por científicos de la Universidad Estatal de Oregón Corey Scher y Jamon Van Den, utilizando información del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA)

CONTACTOS DE EMERGENCIA

De acuerdo con la Cancillería de Perú, la Sección de Intereses a cargo de los Asuntos Consulares, en Caracas, se encuentra en permanente contacto con ciudadanos peruanos que viven en las zonas afectadas para atender sus pedidos de apoyo. Para contactarse por alguna emergencia, se puede llamar al (00) 584142224598 o al correo electrónico info@consulperu-caracas.com

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