Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Revive el flash electoral presidencial a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina | VIDEO

Política
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Este domingo 12 de abril, a las 6:00 p.m., se dio a conocer el flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina de las Elecciones Generales 2026 a través de Latina Televisión y sus plataformas digitales como YouTube.

Entonces, de acuerdo al flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina, habría una segunda vuelta entre los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (16.6 %), y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (12.1 %). No obstante, no es posible ser tan concluyente debido al margen de error.

Detrás quedaron los candidatos del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont (11.8 %), de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (11 %), y del de Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto (10.7 %).

Un poco más atrás, siempre de acuerdo al boca de urna, quedaron los candidatos de Ahora Nación, Alfonso López-Chau (7.1 %) y   País para Todos, Carlos Álvarez (7 %).

Cabe apuntar que, debido a demoras en la instalación de mesas, el JNE dispuso ampliar el horario de votación hasta las 6 p. m., momento en el que se difundió el avance de resultados.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo