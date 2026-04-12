Revive el flash electoral presidencial a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina | VIDEO
Este domingo 12 de abril, a las 6:00 p.m., se dio a conocer el flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina de las Elecciones Generales 2026 a través de Latina Televisión y sus plataformas digitales como YouTube.
Entonces, de acuerdo al flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina, habría una segunda vuelta entre los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (16.6 %), y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (12.1 %). No obstante, no es posible ser tan concluyente debido al margen de error.
Detrás quedaron los candidatos del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont (11.8 %), de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (11 %), y del de Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto (10.7 %).
Un poco más atrás, siempre de acuerdo al boca de urna, quedaron los candidatos de Ahora Nación, Alfonso López-Chau (7.1 %) y País para Todos, Carlos Álvarez (7 %).
Cabe apuntar que, debido a demoras en la instalación de mesas, el JNE dispuso ampliar el horario de votación hasta las 6 p. m., momento en el que se difundió el avance de resultados.