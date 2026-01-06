Tomás Gálvez desactivó equipos especiales por supuestas demoras y contradicciones: “No han logrado resultados”

Explicaciones e incertidumbre. El 6 de enero de 2026, el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, declaró en la conferencia de Inicio de Año Fiscal del Ministerio Público que desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Cuellos Blancos y el equipo encargado de investigar las muertes en las manifestaciones sociales (Eficavip) por presuntamente demostrar decisiones contradictorias y demoras en la entrega de resultados de distintos casos.

Tomás Gálvez, el Fiscal de la Nación que fue involucrado en el Caso Cuellos Blancos por presuntos acercamientos con César Hinostroza Pariachi, indicó que la decisión de desactivar los equipos fiscales emblemáticos se debe a que “no era concebible que existiendo una fiscal suprema como cabeza, exista una coordinación a nivel de fiscalías superiores”.

“Ahora, si tenemos una fiscalía, una coordinación en las fiscalías en las fiscalías anticorrupción que maneja criterios muy especializados, no tiene sentido mantener a la vez un equipo anticorrupción, como por ejemplo, el Eficcop”, declaró Gálvez.

También criticó los resultados de los equipos especiales respecto a los años de investigación sobre los casos. “Tuvieron casos que han demorado 7, 8 hasta 9 años y no se ha logrado ningún resultado y el TC ha dejado sin efecto las decisiones que se había tomado al interior de estos procesos”, indicó.

¿Cuál es el futuro de los equipos especializados?

La Resolución de la Fiscalía de la Nación 2474033-4, señala que los procesos de los grupos de investigación serán transferidos a fiscalías especializadas ordinarias, quienes continuarán con el seguimiento de los casos bajo la coordinación de los encargados y fiscales que estaban a cargo.

Estas fiscalías especializadas en subsistemas son de corrupción (Eficcop y Cuellos Blancos), de lavado de activos (Lava Jato) y Derechos Humanos (Eficavip).

Sin embargo, no hay garantías sobre la continuidad de las investigaciones. La ex fiscal de la nación inhabilitada por el Congreso de la República, Delia Espinoza, advirtió que no hay seguridad de que los fiscales a cargo del caso sigan a cargo de dichas cargas fiscales.

