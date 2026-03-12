Trabajadores CAS tendrán CTS y gratificación: Congreso aprobó modificación en mayoría

Con 95 votos a favor y tres abtenciones, el Congreso de la República aprobó en segunda instancia el dictamen que plantea extender los derechos laborales de los trabajadores de modalidad CAS con Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones. Con este paso, faltaría que el presidente de transición, José Balcázar, lo promulgue y publique en el diario El Peruano.

La nueva modificación al regimen laboral CAS comprendida en el Decreto Legislativo 1057, señala que las CTS para este sector es cancelatorio y solo se es efectiva cuando culmina el vínculo contractual con la entidad.

Por otro lado, los CAS ahora también podrán recibir las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivaliendo una remuneración mensual.

Esta decisión legislativa se da luego de que varios gremios de trabajadores bajo la modalidad protestaran durante meses ante el Congreso. Ahora ven sus frutos.

Recordemos que el régimen CAS fue creado en el 2008 para paliar puestos vacios por contratos temporales, pero en varios casos, personal de diversos sectores se han quedado en dicho puesto durante los 18 años o menos, por lo que el mecanismo se contradice con su función actual.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes, indicó que actualmente existen 348.750 trabajadores en el régimen.

