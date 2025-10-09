Tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte circulan en busca de votos en el Congreso

El ataque con arma de fuego contra la orquesta Agua Marina despertó reacciones en el Congreso de la República. Tras este nuevo atentado por parte de bandas criminales en la ciudad, las bancadas vienen impulsando —hasta el momento— tres mociones de vacancia presidencial contra la jefa de Estado, Dina Boluarte. Los documentos ya recorren los pasillos del Parlamento en busca de las 33 firmas mínimas requeridas para ser presentadas a mesa de partes de manera oficial.

La primera bancada en anunciar la recolección de firmas fue Renovación Popular. En una conferencia de prensa liderada por Norma Yarrow, anunció que tras presentar el documento conversarán con los demás grupos parlamentarios para consensuar los 87 votos que requieren para aprobar la salida del cargo de la mandataria e ingresar a un periodo de transición con un nuevo Gobierno.

“Muchos dirán que a 6 meses de una elección, es de valientes presentarla hoy porque sí necesitamos 87 congresistas que estén con los peruanos. No valen izquierdas ni derechas. Acá en 7 meses se pueden buscar personas quieran gobernar”, dijo Norma Yarrow.

La segunda moción de vacancia fue anunciada por Podemos Perú, la cual es apoyada por el Bloque Democrático. El argumento para impulsar este documento es que el Gobierno dio muestras de una “incapacidad total” para frenar el accionar de sicarios y extorsionadores: “No hay solución, ni plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte”, expresó Guido Bellido.

La tercera moción es impulsada por la Bancada Socialista y Juntos por el Perú. En conferencia de prensa desde Pasos Perdidos, el parlamentario Elías Varas instó a sus colegas parlamentarios a apoyar la salida del cargo de Dina Boluarte y pacificar el país: “Esta situación indigna a cualquier peruano. Por ello, en defensa de la paz de la vida, la presidenta Boluarte tiene que irse”.



Finalmente, de acuerdo al procedimiento parlamentario, se requieren 33 firmas para que la moción de vacancia ingrese a mesa de partes. Luego de ello, para que se declare la admisión de la moción a debate se requiere una votación —en el Pleno— del 40% del número legal de congresistas. De conseguirlos, se cita a la presidenta al Hemiciclo para que haga su defensa y se vota. Se requieren 87 votos (2/3) para declarar la vacancia del cargo de la presidenta de la República.

