Hospital Casimiro Ulloa informa que quinto herido del concierto de Agua Marina fue dado de alta

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa informó, a través de la cuenta oficial del Ministerio de Salud (Minsa), que el quinto herido durante el concierto de la agrupación Agua Marina —ocurrido el miércoles 8 de octubre— recibió el alta médica tras confirmarse que no requería intervención quirúrgica, sino tratamiento ambulatorio.

Según el reporte del centro de salud, el paciente, identificado con las iniciales P.J.N.C., de 50 años, ingresó a las 23:30 horas del mismo día con una herida de bala en el dorso. Fue atendido por un equipo multidisciplinario, y todos los gastos fueron cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Tras la evaluación y tratamiento correspondiente, se determinó que su condición era estable y no ameritaba intervención quirúrgica, sino tratamiento ambulatorio, por lo que fue dado de alta en horas de la madrugada”, señaló el Minsa.

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa reafirmó su compromiso con una “atención médica oportuna, especializada y humana” ante casos de personas heridas por ataques delictivos.

TERROR EN CONCIERTO

El miércoles 8 de octubre, la orquesta Agua Marina fue víctima de un ataque con arma de fuego durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. En marzo pasado, la agrupación denunció públicamente que venía siendo extorsionada por delincuentes que ya habían atentado contra sus integrantes.

