Unión de Gremios piden la destitución de Piero Corvetto, jefe de la ONPE

Piero Corvetto, el aún jefe de la ONPE, recibe más presiones. Ahora la Unión de Gremios ha solicitado su inmediata destitución por las irregularidades presentadas en la jornada electoral del 12 de abril, donde se denunció retrasos y cierres de centros de votación en parte del sur de Lima.

El gremio de asociaciones empresariales resaltó el problema que hubo por la falta de material electoral en las mesas, así como la falla de conectividad respecto a la Solución Tecnológia de Apoyo al Escrutinio (STAE), que la ONPE usa para el conteo.

En esa línea, enfocan su argumento en que es de especial observación que las deficiencias se hayan presentado en Lima y Callao, donde, según los socios empresarios, “la logística debía operar con mayor eficiencia dada su cercanía a los centros de distribución del material electoral”.

“Solicitamos que la Junta Nacional de Justicia destituya de inmediato a Piero Corvetto, y que el nuevo jefe de la ONPE remueva a todos los funcionarios implicados, con el objetivo de garantizar una segunda vuelta transparente, confiable y que refleje la voluntad popular”, finaliza el comunicado.

Recordemos que la afectación por el retraso de la ONPE afectó especialmente a 0.02% del electorado a nivel nacional, es decir, a las 63 mil personas que el 13 de abril lograron emitir su voto.

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