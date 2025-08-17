Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 17 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 17 de agosto de 2025.

LIMA: LA CAPITAL DEL CRIMEN

La ola de violencia en Lima no se detiene. El viernes por la noche, a pocos metros del óvalo Gutiérrez en Miraflores, el agente inmobiliario Gianfranco Carlo Navarro Chirieleison fue asesinado por dos sicarios en moto. Un día antes, un joven venezolano perdió la vida tras recibir disparos en plena Plaza San Martín, en el centro de la capital. Y el miércoles, el suboficial Juan Carlos Díaz murió en Los Olivos durante un enfrentamiento con delincuentes.

Tres crímenes en tres noches distintas que evidencian una situación cada vez más alarmante. Las cifras oficiales reflejan la gravedad: en el Perú se registran ocho homicidios diarios por cada 100 mil habitantes. En este escenario, las autoridades han guardado silencio, incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera a Lima en la lista de ciudades más peligrosas, comparándola con Ciudad de México.

En exclusiva, Harold Moreno recogió el testimonio de la familia y los compañeros del suboficial Díaz, quien al momento del ataque llevaba un chaleco antibalas adquirido con su propio dinero. Además, reveló que la Policía no ha ejecutado el presupuesto destinado a la compra de nuevos chalecos de protección.

GRÚAS MUNICIPALES ACTÚAN AL MARGEN DE LA LEY

En Lima, otro grave problema social es la falta de estacionamientos y el uso indiscriminado de las calles como cocheras. Aunque la única autoridad con competencia para sancionar a los vehículos mal estacionados es la Municipalidad Metropolitana de Lima, varios distritos aprobaron ordenanzas que les permitían remolcar autos en zonas restringidas y trasladarlos a depósitos municipales, donde los propietarios debían pagar elevadas multas para recuperarlos.

Sin embargo, la medida generó más conflictos que soluciones: vecinos denunciaron abusos, sanciones excesivas y un negocio fácil de recaudación. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda en representación de nueve distritos y, tras dos años de proceso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales estas ordenanzas, precisando que solo Lima Metropolitana puede imponer sanciones por mal estacionamiento.

Pese al fallo, que es de obligatorio cumplimiento, una investigación de Jorge Dett reveló que distritos como Independencia y Barranco siguen aplicando la medida. Lo hacen argumentando que aún no han recibido notificación oficial o camuflando el remolque de autos bajo otras disposiciones municipales, como el retiro de bienes abandonados en la vía pública.

LAS PRUEBAS QUE ENCERRARON A VIZCARRA

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado al penal de Barbadillo, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva mientras avanza el juicio en su contra por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014) en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional.

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó la medida para garantizar su presencia en las audiencias, advirtiendo riesgo de fuga. El juez Jorge Chávez Tamariz acogió el pedido y cuestionó el arraigo laboral y familiar presentado por la defensa, que incluía contratos vinculados a su esposa.

El abogado defensor, Erwin Siccha, denunció arbitrariedad en la decisión y anunció que apelará. Mientras tanto, la Fiscalía presentará evidencias de pagos, documentos y testimonios de empresarios y exfuncionarios que apuntan a Vizcarra. De ser hallado culpable, el exmandatario podría afrontar hasta 15 años de prisión por concurso real de delitos, entre ellos cohecho pasivo propio.

FRONTERA AMAZÓNICA CALIENTE

Jason La Torre y Carlos Huamán convivieron durante diez días con los vecinos de Santa Rosa de Loreto, un distrito de reciente creación que hoy se encuentra en el centro de la atención internacional. La zona ha despertado el interés del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre este territorio, generando tensiones diplomáticas.

Durante su visita, la presidenta Dina Boluarte anunció un paquete de inversiones por 60 millones de soles para salud, educación, transporte y la construcción de un mercado flotante. Los pobladores esperan que estos compromisos se concreten y no queden solo como una respuesta coyuntural frente al reclamo colombiano. En Santa Rosa, la presencia del Estado es clave.

QALI WARMA: COLABORADOR HABLA DE NICANOR

La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo en exclusiva el testimonio de un colaborador eficaz dentro del caso Qali Warma. Según su declaración ante el Ministerio Público, Nicanor Boluarte habría solicitado al entonces funcionario del programa social, Víctor Salazar Cóndor, un millón de soles a cambio de garantizarle la jefatura de la institución.

El colaborador señaló que Salazar trasladó esta propuesta a la familia Burga, propietaria de la empresa Frigoinca, comprometiéndose a favorecerlos si conseguía el dinero. Cabe recordar que Salazar trabajó en Qali Warma durante la gestión de Fredy Hinojosa, amigo cercano de Nicanor y hoy vocero presidencial. Actualmente, Salazar se encuentra prófugo de la justicia.

Mientras la defensa de Nicanor niega las acusaciones, la Fiscalía asegura contar con registros de pagos y asesorías provenientes de Frigoinca que habrían servido como sobornos canalizados a través de Salazar.

TRUJILLO: TERROR Y AUSENCIA DE AUTORIDAD

La noche del jueves, una fuerte explosión estremeció la avenida Perú en Trujillo y encendió las alarmas en todo el país. El atentado, ejecutado con más de 15 cartuchos de emulsión minera, sembró pánico en varias cuadras y evocó escenas propias de la época del terrorismo.

Un video difundido en redes sociales mostró a un grupo autodenominado Los Pepes, que lanzó amenazas contra un exreo y exintegrante de “Los Pulpos Nueva Generación”, exigiéndole un pago de un millón de soles.

Las autoridades atribuyen el ataque a la disputa entre bandas rivales, aunque poco se ha informado sobre las medidas para evitar que ciudadanos inocentes resulten afectados. Uno de ellos es el odontólogo Miguel Palomino, quien perdió su consultorio, su inversión y el sustento de su familia.

La Libertad es hoy una de las regiones más golpeadas por la inseguridad. Pese a ello, su gobernador César Acuña, en funciones desde 2023, acumula 130 días de ausencia y solo aparece en momentos críticos para exigir un estado de sitio.