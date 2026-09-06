Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 6 de septiembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 6 de setiembre de 2026.

LA FIESTA DE LOS PULPOS

Por primera vez y en exclusiva, se observa reunida a la familia Cruz Arce, conocida en el mundo del hampa como “los Pulpos”, una organización criminal transnacional con origen en Trujillo, La Libertad. Las imágenes fueron registradas el 13 de octubre de 2025, en una casa de campo ubicada en Simbal, en las afueras de Trujillo. Según la información obtenida, el encuentro habría tenido como objetivo reorganizarse y definir acciones para mantener su presencia y vigencia en La Libertad. En estas imágenes se ve a:

Jhon Smit Cruz Arce (a) Jhon Pulpo Jocksel Cruz Torres (a) Pulpin Xiomara Cruz Segovia Witman Torres Cerquin (a) Pollo Briset Cruz Torres Walter Torres Cerquin Jhonsson Smit Cruz Torres y su personal de seguridad.

‘JOHNSSON PULPO’, CEREBRO DE LA MASACRE EN TRUJILLO

Johnsson Smith Cruz Torres, alías “Johnsson Pulpo” señalado como cabecilla de la organización criminal transnacional Los Pupos, fue capturado el martes en La Paz, Bolivia. El líder de este clan familiar, que empezó sus actividades de extorsión en Trujillo hace tres décadas y luego extendió su negocio ilícito hasta Chile, cayó apenas dos días después de ordenar la masacre y el secuestro de Jenns Lara, ocurrido en la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, La Libertad. Punto Final obtuvo información sobre cómo la Policía logró ubicar a Johnsson Pulpo y con ayuda de la policía boliviana capturarlo. Además, accedió al testimonio en video de su compinche quien señala directamente a su jefe y revela detalles de cómo se habría coordinado el secuestro, así como el monto que la familia de la víctima habría pagado por su liberación. Para respaldar su versión, el colaborador entregó audios y fotografías que comprometen seriamente a Johnsson con este violento hecho que conmocionó al país.

TRUJILLO: LA GUERRA DE ‘LOS PULPOS’ Y ‘LA JAURÍA’ POR EL ORO

La caída de Johnsson Pulpo empezó en Trujillo, La Libertad. Nuestro equipo periodístico viajó hasta la otrora “ciudad de la primavera” hoy convertida en escenario de una violenta disputa entre las bandas criminales: Los Pulpos y La Jauría por el negocio ilícito de la supuesta seguridad que ofrecen a los dueños del oro. Conoció de primera mano cómo avanzan las investigaciones que buscan establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados en la masacre de 4 personas y el secuestro de Jenns Lara, ocurridos en la madrugada del domingo 30 de agosto. En Trujillo, recogió testimonios importantes y también accedió información clave que pone entredicho la versión policial sobre algunos de los detenidos tras el violento hecho. Además, tuvo acceso a imágenes de las cámaras de seguridad que permiten reconstruir, minuto a minuto, la ruta seguida por los secuestradores hasta la guarida donde mantuvieron cautivo al empresario.

EMAPE: ¿SEGURIDAD PRIVADA O POLICÍA PARALELA?

Esta semana se conoció que EMAPE, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, recibió autorización de la SUCAMEC para convertirse en una empresa prestadora de servicios de seguridad privada, en la modalidad de vigilancia con armas de fuego en Lima y Callao. La medida ha generado cuestionamientos. El senador oficialista Fernando Rospigliosi la ha calificado la medida de inconstitucional e incluso de “acto delictivo”. Según Rospigliosi, esta autorización podría ser imitada por otros municipios del país y generar una situación de violencia incontrolable. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo respondió que se trata de una “guardia metropolitana” y precisó que la autorización está restringida a la protección y seguridad de los activos de Emape en Lima: las vías de la ciudad, los parques zonales, infraestructura social y las propias instalaciones de la empresa. Punto Final accedió en exclusiva al expediente que permitió a Emape obtener el permiso de SUCAMEC y revelará cómo la Municipalidad de Lima logró que Emape fuera autorizada a prestar servicios de seguridad privada.