Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: PJ anula compurgación de pena

La Corte Suprema de Justicia dio como improcedente el recurso de nulidad que la defensa de Vladimiro Montesinos, acusado de homicidio calificado, presentó el 2024 para suspender las penas que lo encarcelan hasta el 2037.

La decisión de la Sala Suprema Penal Transitoria, emitida este 6 de febrero de 2026 bajo la ponencia de la jueza suprema Vásquez Vargas, señala que se declara “improcedente la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el sentenciado Vladimiro Montesinos Torres”, para los casos “Cantuta” y Pativilca”.

Con el rechazo del recurso de nulidad de la pena de Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Alberto Fujimori seguirá purgando prisión en la Base Naval del Callao por 13 años y 8 meses tras la reformulación de su pena dispuesta por la Corte Suprema.

Corte Suprema disminuyó 6 años de prisión a Vladimiro Montesinos

Sin embargo, Montesinos ya no purgará los 19 años y 8 meses debidos. La jueza Vásquez señala que se debe a que el proceso para fijar la sentencia emitida el 31 de enero de 2024 demoró alrededor de 6 años, por lo que se restará de la pena principal, que da como resultado 13 años y 8 meses de prisión efectiva de la libertad.

La decisión de la resta por prisión compadeciente desde el inicio del proceso de la sentencia del 2024, se basa en que durante el análisis del caso “La Cantuta” existió un mandato de detención (prisión preventiva), que se extendió por esos 6 años.

