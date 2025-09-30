Brigadista de la Generación Z denunció ataques brutales contra los jóvenes en protestas

En un contexto de creciente descontento social, jóvenes de la Generación Z se han posicionado en la primera línea de las manifestaciones para expresar su desaprobación frente a lo que perciben como un sistema político que ignora sus demandas. Nátaly Vargas, una brigadista de este movimiento, criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien calificó a los jóvenes de anarquistas.

Nátaly Vargas argumentó que el descontento de los jóvenes de la denominada Generación Z está arraigado en problemas profundos, como la corrupción, la seguridad ciudadana, la situación de las AFP y la falta de una democracia auténtica.

Las protestas, que han sido acompañadas de una fuerte represión policial, muestran un escenario de violencia donde los manifestantes, incluidos adultos mayores, han resultado heridos. A pesar de esto, brigadas de primeros auxilios, como la Brigada Yuyapuy, a la que pertenece Nátaly Vargas, se han organizado para ofrecer asistencia médica a los heridos, protegidos con cascos, chalecos y máscaras, mientras confrontan la dureza del conflicto.

La narrativa oficial que minimiza el número de heridos ha sido rechazada por estos voluntarios que, tras cuatro días de protestas, aseguran haber atendido a más de 40 personas. “Hemos visto que ha habido impactos de perdigón, de goma, de canica, en ojos, frente, espalda, piernas, estómago, incluso hemos atendido a una joven que tenía más de siete impactos en la pierna“, aseguró Nátaly Vargas en entrevista en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’, de Latina Noticias.

A pesar de la violencia que ha empañado las manifestaciones, los participantes aseguran que no todos los manifestantes son violentos y que muchos son estudiantes y ciudadanos pacíficos.

