Wilfredo Oscorima: PJ confirmó incautación de relojes Rolex y pulsera Bangle que entregó a Dina Boluarte

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado la apelación presentada por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, para que se le devuelva los relojes Rolex y la pulsera Bangle que le entregó a la presidenta de la República, Dina Boluarte. En consecuencia, confirmó la incautación de estas joyas.

Según el documento al que Latina Noticias accedió, el tribunal supremo presidido por el magistrado César San Martín confirmó el fallo en primera instancia que dictó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el 8 de mayo pasado, a solicitud de la Fiscalía de la Nación que investiga a Oscorima y Boluarte por el caso ‘Rolex’ puesto que estas joyas sean ocultadas.

«Permiten concluir que, en consonancia con el deber de diligencia debida, resultaba urgente y necesario, para resguardar los fines del proceso, que el Ministerio Público adopte la medida cautelar de incautación, por tanto, el presupuesto de necesidad también concurre. La medida de incautación era impostergable y supera el planteamiento de la práctica de una futura entrega voluntaria por parte del recurrente, previo requerimiento, planteado por la defensa como suficiente», se lee en el documento.

Como se recuerda, la autoridad regional de Ayacucho exhibió las joyas el 8 de mayo pasado en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación cuando fue citado a declarar en el marco de la indagación que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio (coimas).

Fallo del Poder Judicial que confirma incautación de relojes Rolex y joyas Bangle del gobernador Wilfredo Oscorima.

Actualmente, Oscorima está bajo investigación de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que amplió las diligencias preliminares por 60 días más.

En el marco de este caso, el Ministerio Público también ha anunciado que citará a varios ex ministros del gobierno de Dina Boluarte, como Alex Contreras Miranda, en su condición de ex titular de la cartera de Economía y Finanzas; Nelly Paredes del Castillo, ex ministra de Desarrollo Agrario y Riego; entre otros funcionarios.

INCAUTACIÓN DE ARETES EN VEREMOS

Cabe precisar que el Poder Judicial aún no dicta su fallo respecto a la confirmación de la incautación de un par de aretes de argolla de oro amarillo con diamantes que fueron adquiridos por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, que se encuentran incluidos dentro del caso ‘Rolex’.

El magistrado Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, celebró una audiencia virtual el pasado 28 de junio para escuchar a las partes involucradas y quedó pendiente de conocerse su decisión.