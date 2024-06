Wilfredo Oscorima: PJ evaluará este viernes 28 si confirma la incautación de aretes de oro comprados por caso ‘Rolex’

El Poder Judicial evaluará este viernes 28 de junio si confirma la incautación de un par de aretes de argolla de oro amarillo con diamantes que fueron adquiridos por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se encuentra en calidad de investigado en el caso ‘Rolex’ con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El magistrado Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ha convocado a una audiencia virtual para el citado día a las 10 de la mañana. Ha requerido la presencia del Ministerio Público y del abogado de Oscorima para que puedan formular sus argumentos para sustentar sus posiciones.

Como se recuerda, la autoridad regional de Ayacucho exhibió las joyas el 8 de mayo pasado en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación cuando fue citado a declarar en el marco de la indagación que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio (coimas).

Como parte de las diligencias, las adquisiciones de Oscorima quedaron bajo resguardo del Ministerio Público como parte de las investigaciones que se tiene por el caso ‘Rolex’.

Fallo del PJ para que haya audiencia este viernes 28 de junio.

ROLEX Y PULSERA INCAUTADAS

Cabe mencionar que el Poder Judicial ya ha ratificado la incautación de los tres relojes Rolex y una pulsera Bangle que eran también del gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima. La decisión del magistrado Juan Carlos Checkley se sustentó en que existe «la posibilidad de que estos bienes sean ocultados si se levanta la medida».

«Considera en su resolución que la medida es idónea, necesaria y razonable, y de ninguna manera es desproporcional ni arbitraria como alegó la defensa del investigado Wilfredo Oscorima Núñez», indicó el PJ.

Actualmente, Oscorima está bajo investigación de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que amplió las diligencias preliminares por 60 días más.

En el marco de este caso, el Ministerio Público también ha anunciado que citará a varios ex ministros del gobierno de Dina Boluarte, como Alex Contreras Miranda, en su condición de ex titular de la cartera de Economía y Finanzas; Nelly Paredes del Castillo, ex ministra de Desarrollo Agrario y Riego; entre otros funcionarios.

Estos fueron los relojes Rolex incautados el pasado 10 de abril. Foto: Latina Noticias