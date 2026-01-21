Wolfgang Grozo: “En seis meses se sentirá la seguridad mediante inteligencia estratégica”

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, presentó sus propuestas de seguridad ciudadana rumbo a las Elecciones 2026. En entrevista para el podcast El Espejo, de Latina Noticias, el exgeneral de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y especialista en inteligencia, aseguró que su plan de gobierno permitirá recuperar el orden interno en un plazo de medio año.

Grozo enfatizó que su principal diferenciador es su experiencia dirigiendo el Sistema de Inteligencia de la FAP. Según el candidato, la crisis actual no se resuelve con presencia militar en las calles, medida que calificó como “absurda” y “fruto de la desesperación”.

“No hay ninguna guerra en la historia que se gane sin inteligencia. Atacaremos los centros neurálgicos de las organizaciones criminales para cortar su abastecimiento logístico y financiero. Se caerán como castillos de naipes”, afirmó.

El plan de Grozo propone integrar diversas ramas de inteligencia:

Inteligencia humana y electrónica.

Intercepción de señales y comunicaciones.

Inteligencia financiera para rastrear el dinero de las mafias.

REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y “MEGACÁRCELES”

Asimismo, Wolfgang Grozo propone impulsar una reforma del sistema de penitenciario. En ese sentido, para enfrentar el hacinamiento y la operatividad criminal desde las prisiones, el líder de Integridad Democrática propone una solución inmediata:

Habilitación de cuarteles: Mientras se construyen nuevas megacárceles, se adaptarán instalaciones militares para recluir a delincuentes. Incomunicación total: El objetivo es evitar que los cabecillas sigan dirigiendo extorsiones o asaltos desde el encierro. Transparencia: Procesos de licitación sin corrupción para la infraestructura carcelaria.

En esa misma línea, Grozo cuestionó la ineficacia de los actuales estados de emergencia y propuso una reestructuración de roles ante lo que denomina una “guerra interna”:

Policía Nacional (PNP): Debe liderar el orden interno tras una reforma profunda y la recuperación de su parque automotor (actualmente inoperativo en un 60%).

Fuerzas Armadas: Brindarán soporte logístico y plataformas de inteligencia, además de custodiar puntos estratégicos para liberar a más policías para el patrullaje preventivo.

Finalmente, ante las críticas por su promesa de resultados en seis meses, el candidato aclaró que su meta es que la seguridad impere nuevamente. “No digo que no habrá ni un solo delincuente, sino que el ciudadano podrá salir a la calle sin miedo. A los extorsionadores los vamos a acorralar y sacar de las calles”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO