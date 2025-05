Padre de Ashley Vargas pide ayuda para encontrar a la joven piloto

Ashley Vargas Mendoza, la joven piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), habría sido hallada con vida a 180 millas de la costa, tras ser reportada como desaparecida luego de que la aeronave KT-1P perdiera contacto durante una misión de instrucción en Pisco.

Su padre, Edgar Vargas, informó que la piloto, de 24 años, habría sido rescatada por una embarcación tiburonera en altamar y presenta dificultades para hablar. Las autoridades, sin embargo, aún esperan la confirmación oficial del rescate.

“Nos han informado desde altamar que está a 180 millas. Está con vida, no puede hablar. Estamos esperando que mejore el clima para ir en helicóptero a rescatarla, y aguardamos las coordenadas precisas”, declaró a Latina Noticias Matinal.

Vargas añadió que el dueño de la lancha que la rescató se comunicó con una familiar para confirmar el hallazgo. La familia espera ahora el envío de un helicóptero, ya que el traslado por vía marítima tomaría alrededor de 30 horas.

“Un rescatista me dijo que ir en lancha es demasiado lejos. 180 millas es como ir hasta Tacna, me dicen. Yo no tengo conocimiento de eso”, agregó.

DESAPARICIÓN DE PILOTO ASHLEY VARGAS

Ashley Vargas Mendoza desapareció durante una misión táctica en una zona cercana a la isla Zárate, en la Reserva Nacional de Paracas. La aeronave KT-1P, en la que se encontraba, perdió contacto el 20 de mayo.

Durante la búsqueda se encontraron restos del avión en un islote frente a la península de Paracas, lo que intensificó las labores de rastreo.

