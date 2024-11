Familias afectadas por huaico tras intensas lluvias en Huánuco: “Necesitamos ayuda para limpiar”

En la noche del día de ayer, una lluvia incesante de más de hora y media provocó la activación de varias quebradas en la zona alta de Amarilis, en Huánuco, afectando a más de 400 viviendas, según el informe de la Plataforma de Defensa Civil.

La situación ha generado inundaciones en viviendas, comercios, jardines y otros espacios. Ante las cámaras de Latina Noticias, los vecinos afectados pidieron ayuda para evacuar sus cosas.

“Estamos afectados, no tenemos apoyo, necesitamos que nos ayuden a limpiar, nuestras cosas están enterradas ahí. No tenemos ropa, no tenemos alimentos, nos hemos quedado así, aquí vive un joven discapacitado, el joven está solito, queremos apoyo ”, dijo una de las víctimas

“Yo no he estado, ahora veo que mi cuarto está tapado, no hay quien ayude. Yo quisiera que me ayuden a sacar mis cosas. Necesitamos que nos ayuden a limpiar, que vengan camiones, que vengan el Ejército, eso queremos. Todos estamos preocupados, todas las cosas están rotas. El sector 5 fue el más afectado, después de 20 años”, explicó otra vecina ante nuestras cámaras.

