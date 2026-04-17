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Te ayudo

BCP anuncia suspensión de sus operaciones para el 19 de abril: conoce el horario y apps afectadas

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BCP anuncia suspensión de sus operaciones para el 19 de abril: conoce el horario y apps afectadas
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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¡Atención!, el Banco de Crédito del Perú (BCP), anunció la suspensión temporal de sus operaciones para el 19 de abril, por lo que recomiendan tomar precauciones por si realizarás alguna actividad en la madrugada.

“Si vas a salir el sábado 18 de abril hasta horas de la madrugada del domingo, te recomendamos tomar precauciones necesarias”, advierte la entidad bancaria a sus usuarios.

¿A qué hora el BCP suspenderá sus servicios?

Según señala la empresa, este 19 de abril habrá problemas de conectividad entre las 0.00 a. m. hasta las 6.00 a. m., lo que afectará a diversos servicios, como operaciones virtuales.

Estos problemas se podrán observar en diversos productos del banco, como la Banca Móvil y Yape, que podrían presentar indisponibilidad o intermitencias.

Sin embargo, si necesitas realizar alguna operación, podrás acceder a los cajeros automáticos para lo que desees o utilizar tu tarjeta de débito.

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