Bono de S/ 120 para taxistas ya está disponible: mira aquí los requisitos

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que ya está disponible el acceso al bono de descuento de S/ 120 dirigido a un grupo de taxistas. Esto como parte de las medidas dispuestas por el Gobierno para mitigar el impacto de la emergencia energética registrada en marzo.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO DE DESCUENTO DE S/ 120

Los taxistas que deseen acceder al bono de descuento de S/ 120 deben cumplir los siguientes requisitos:

Trabajar en las regiones de Lima, Callao o Ica.

Sus vehículos deben funcionar con Gas Natural Vehicular (GNV).

Estar registrados en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o en las municipalidades provinciales de la región Ica.

Contar con autorización vigente para prestar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026.

Contar con Tarjeta Única de Circulación (TUC).

Estar registrado en la plataforma Descuento GNV.

REGISTRO EN LA PLATAFORMA DESCUENTO GNV

El descuento, que se aplicará a los consumos de GNV, será administrado a través del sistema de Cofide. Para activarlo, el taxista deberá registrarse en la plataforma web http://descuentognv.infogas.com.pe, ingresando el número de placa del vehículo y el número de la TUC. La plataforma está disponible desde el 1 de abril del 2026.

Una vez validada la información en el sistema, el taxista deberá seleccionar una única estación de servicio donde hará uso del descuento de S/ 120. Finalizado el registro, a partir del tercer día hábil, podrá acudir a la estación para acceder al beneficio.

Cabe resaltar que el mecanismo de uso es automático, es decir, cada vez que el taxista cargue combustible, no deberá realizar pagos, ya que el monto consumido se descontará del saldo de S/ 120. Por ejemplo, si efectúa una carga por S/ 20, este importe se deducirá, quedando un saldo disponible de S/ 100.

¿HASTA CUÁNDO ESTÁ DISPONIBLE EL BONO DE DESCUENTO?

Este beneficio podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre del 2026 y alcanza a todos los taxistas autorizados, incluyendo aquellos que ya culminaron el pago de su conversión a GNV o que financiaron dicha conversión mediante mecanismos distintos al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Para atender posibles consultas, el Minem ha habilitado los números (01) 5100300 (opción 5 y anexos 7102, 7103 y 7106).

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