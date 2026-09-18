Cinco formas de proteger tu depa o casa de los efectos del Fenómeno El Niño

A través de la plataforma Construye Bien, Sodimac comparte cinco medidas de prevención para ayudar a las familias a proteger sus viviendas frente a las lluvias, las altas temperaturas y la humedad que trae el Fenómeno El Niño.

El Fenómeno El Niño ya está activo y no solo trae lluvias: también altas temperaturas, radiación intensa y humedad que se mete por todos lados. Quienes recién estrenan casa o departamento suelen descubrir estos daños cuando ya es tarde: la filtración que aparece con la primera lluvia fuerte, la mancha de humedad que se vuelve hongo, el calor que agrieta la pintura. La buena noticia es que casi todo se puede frenar actuando a tiempo. A través de la plataforma Construye Bien, Sodimac comparte cinco formas de reforzar tu espacio antes de que llegue lo más fuerte de la temporada.

¿Cómo puedes preparar tu depa y con qué productos?

Sella techos y filtraciones antes de la primera lluvia. El agua siempre encuentra por dónde colarse: grietas en la losa, uniones entre techo y muro, bordes de tuberías. Aplica el impermeabilizante ahora, sobre una superficie limpia y seca, porque una vez que llueve ya no agarra bien. Un impermeabilizante de techo como Z Membrana Blanco sella e, además, refleja el calor. Sella ventanas, puertas y los puntos por donde se cuela el agua. Muchas veces el agua no entra por el techo, sino por ventanas mal selladas, marcos gastados o la rendija baja de las puertas. Reforzar el sellado es un arreglo de pocos soles: un sellador o espuma de poliuretano como Soudaflex o Topex cubre grietas y uniones. Protege tu espacio de las altas temperaturas y la humedad. El Niño también reseca techos, agrieta pinturas y convierte tu depa en un horno. Suma cortinas blackout o láminas de control solar en las ventanas con sol directo, y trata los muros con un antihumedad como Tekno Moistek para frenar el moho y el salitre. Sube y blinda lo que no puede mojarse. muebles Si estás en planta baja o zona de riesgo, eleva del piso los electrodomésticos, conecta los equipos por encima del nivel donde suele llegar el agua y guarda tus documentos (DNI, títulos) en fundas herméticas. Truco extra: fotografíalos y súbelos a la nube. Para cubrir y equipos ante filtraciones, una manta o plástico de cobertura como la Manta Plástica Azul ayuda a protegerlos del agua. Ten a la mano una mochila de emergencia (y ubica la llave general). Linterna, pilas, sacos de arena, baldes y productos de secado rápido. Identifica hoy cuál es la llave general de luz y agua para saber qué cortar si el agua empieza a entrar. Una linterna recargable como las Opalux, un tanque como el Rotoplas Plus (si en tu zona se corta el agua) y un interruptor diferencial como los de Bticino —que corta la corriente ante una fuga— te dejan listo para reaccionar.

La clave está en adelantarte: prepararse antes de la emergencia permite proteger a la familia, reducir los daños en la vivienda y evitar gastos mayores durante la temporada de lluvias.

Este contenido llega gracias a Construye Bien de Sodimac, plataforma que acompaña a las familias con recomendaciones prácticas para identificar riesgos, prevenir daños y reforzar sus viviendas frente al Fenómeno El Niño, para que cada hogar esté mejor preparado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ayuda Construye Bien de Sodimac a proteger mi casa de los efectos del Fenómeno El Niño?

A través de la plataforma Construye Bien, Sodimac comparte recomendaciones de prevención para ayudar a las familias a preparar y proteger sus viviendas frente a las lluvias, altas temperaturas y humedad asociadas al Fenómeno El Niño.

¿Qué recomendaciones de Construye Bien de Sodimac puedo aplicar para proteger mi vivienda de las lluvias y la humedad?

Construye Bien brinda medidas preventivas para revisar y mantener diferentes zonas de la vivienda, con el objetivo de reducir el riesgo de filtraciones, acumulación de agua y daños relacionados con la humedad durante la temporada de lluvias.

¿Cómo preparar mi casa ante las altas temperaturas, lluvias y humedad del Fenómeno El Niño según Construye Bien?

Construye Bien recomienda tomar medidas de prevención antes de que se presenten estos efectos, como revisar las condiciones de la vivienda, prevenir filtraciones, mantener una adecuada ventilación y proteger las superficies expuestas a la humedad y las altas temperaturas.

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