Campaña ‘Su Futuro es Hoy’ de UNICEF recauda más de S/ 1.3 millones para la infancia en Perú

La campaña nacional ‘Su Futuro es Hoy’, impulsada por UNICEF en alianza con Latina, concluyó exitosamente luego de tres semanas de emisión en el programa Arriba mi gente. La iniciativa logró recaudar un total exacto de S/ 1’390,626, fondos destinados a mejorar la salud, nutrición y desarrollo temprano de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Natalia Dongo Soria, oficial de Alianzas de UNICEF, destacó el impacto de la movilización conjunta entre la ciudadanía, los medios de comunicación y el sector privado.

Destino de los fondos: Tamizajes de anemia y atención integral

Los recursos recaudados permitirán ejecutar intervenciones médicas e integrales en diversas regiones del país:

Más de 50,000 tamizajes de anemia: Descarte rápido mediante prueba de gota de sangre para identificar y tratar casos oportunamente.

Fortalecimiento del personal de salud: Capacitación continua a enfermeras y licenciadas en centros de salud para el seguimiento de casos y sesiones demostrativas de nutrición.

Más de 1,000 suplementos nutricionales: Tratamiento especializado para casos de desnutrición aguda.

4,000 pruebas visuales y auditivas: Equipamiento e infraestructura adecuada para la detección temprana de afecciones y prevención de discapacidades.

Alianzas estratégicas con el sector privado y público

El éxito de la campaña contó con la participación de figuras televisivas que visitaron proyectos en terreno —como Nelly Rossinelli en Ucayali y Fernando Díaz en Lima Norte—, así como con el respaldo de empresas e instituciones clave:

LATAM Airlines (Avión Solidario): Facilitación de transporte de carga y pasajes para el despliegue del equipo técnico.

Plus Energía: Apoyo a las iniciativas de desarrollo local.

Kimberly-Clark (Huggies): Aliado estratégico continuo en programas de desarrollo infantil temprano.

CORPAC: Facilitación de espacios en aeropuertos para acciones de captación de socios.

¿Cómo apoyar a UNICEF de forma permanente?

Además de las campañas puntuales, UNICEF mantiene un programa continuo de recaudación en espacios públicos y digitales. Los aportes mensuales (con un promedio de S/ 40 al mes) permiten sostener la respuesta rápida ante emergencias y garantizar la continuidad de las políticas de protección a la niñez.

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