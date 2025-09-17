CITT virtual, rápido y gratuito: mira cómo tramitarlo para cobrar subsidios de EsSalud

Los asegurados que deban ausentarse de su centro laboral por enfermedad, accidente o maternidad ya no necesitan largos trámites para recibir su subsidio. Ahora pueden obtener el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) en formato digital y sin costo, agilizando el proceso ante EsSalud.

El CITT es el documento oficial que valida el descanso médico y garantiza el pago de subsidios por incapacidad temporal o maternidad. A diferencia del simple certificado médico, este documento tiene validez legal ante EsSalud y el empleador.

Se otorga de forma automática y digital en las clínicas afiliadas, evitando que el paciente realice trámites adicionales. Solo debe entregarlo al área de Recursos Humanos de su empresa.

BENEFICIOS DEL CITT DIGITAL

Antes, los asegurados debían presentar certificados, informes médicos, recetas y comprobantes de pago, lo que demoraba entre 15 y 30 días. Con el nuevo sistema, los pacientes reciben el CITT directamente en la consulta médica, incluso impreso si es necesario.

En lo que va del año, EsSalud ha emitido 16,689 CITT digitales, con la meta de superar el 50 % de cobertura nacional en 2025.

Actualmente, las clínicas autorizadas para otorgar el CITT Digital Cero Trámite son:

Clínica Javier Prado (Lima)

Clínica Padre Luis Tezza (Lima)

Clínica SANNA San Borja (Lima)

Clínica San Judas Tadeo (Lima)

Clínica San Pablo de Surco (Lima)

Clínica Jesús del Norte (Lima)

Clínica San Gabriel (Lima)

Clínica San Juan Bautista (Lima)

Clínica Santa Martha del Sur (Lima)

Clínica La Solidaridad (Barranca)

Más de 20 clínicas en Lima y regiones ya están en evaluación para sumarse al sistema.

