Dólar en Perú: a cuánto se cotizó el cierre de hoy, 10 de noviembre de 2025

El valor del dólar en nuestro país es una variable económica de suma importancia. Cualquier cambio en la economía de Estados Unidos podría tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, lo que a su vez influye en las expectativas y la percepción de riesgo.

#BCRP: Información del Mercado Cambiario a las 13:30 horas pic.twitter.com/NvMAGB8Mdh — Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (@bcrpoficial) November 10, 2025

Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), para hoy, lunes 10 de noviembre, la moneda extranjera cerró con una cotización de S/3.69.

¿DÓNDE PUEDO VER EL PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ?

Además de la SUNAT, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

Estas instituciones son fuentes confiables donde se puede consultar y seguir la cotización actualizada del dólar, lo que resulta fundamental para comprender la dinámica económica del país y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar refleja la cantidad de moneda nacional que un comprador está dispuesto a invertir para adquirir un dólar. En términos más sencillos, representa la cantidad de la divisa local, ya sea soles, pesos, euros, yenes, u otra, necesaria para obtener un dólar estadounidense. Este indicador es fundamental para comprender el valor relativo de las diferentes monedas y se utiliza como referencia crucial en el ámbito financiero para evaluar las tasas de cambio.

VIDEO RECOMENDADO