¿Cómo realizar la Matrícula Escolar Digital 2026? Sigue estos pasos

Con el objetivo de agilizar el proceso de matrícula en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) habilitó una plataforma virtual que permite a los padres de familia inscribir a sus hijos en colegios públicos sin acudir de manera presencial.

Desde el 19 de enero, miles de familias de distintas regiones del país ya accedieron a Matrícula Digital 2026; sin embargo, aún hay quienes desconocen cómo funciona. En esta nota te mostraremos el link oficial y los pasos para realizar el trámite correctamente.

LINK OFICIAL PARA LA MATRÍCULA DIGITAL 2026

La matrícula vía online está habilitada en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones, entre ellas Lima Metropolitana y el Callao, beneficiando a miles de familias.

Las solicitudes de vacante deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Minedu. Para poder efectuar la matrícula de tu menor hijo o hija, debes ingresar al siguiente enlace oficial.

PASOS PARA HACER LA MATRÍCULA DIGITAL 2026

Antes de continuar, es importante mencionar que la Matrícula Digital está dirigida a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público y a quienes solicitan traslado. No aplica para alumnos que continúan en el mismo colegio. Dicho esto, sigue los siguientes pasos para poder realizar la matrícula respectiva:

Crea una cuenta en la plataforma del Minedu. Seleccionar los colegios de interés. Completar los datos y presionar “Enviar solicitud de vacante”. Si la vacante es aceptada, el estudiante será registrado en el SIAGIE.

