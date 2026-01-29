Consulta cuántas líneas móviles tienes a tu nombre usando tu DNI: app te ayuda a darle de baja a las que no contrataste

A fin de garantizar la seguridad y evitar suplantaciones de identidad de los usuarios, el aplicativo web ‘Checa tus líneas’ del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) se renovó y ahora detecta y te ayuda a dar de baja las líneas móviles que no reconoces haber contratado.

Esta herramienta digital permite verificar cuántas líneas están registradas a tu nombre. Además, incluye una nueva opción para reportar las líneas móviles que figuran a tu nombre sin tu consentimiento, pero previa verificación facial con ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿CUÁNTAS LÍNEAS TENGO A MI NOMBRE?

PASO 1: Ingresa desde una PC o laptop, a Checa tus líneas.

PASO 2: Selecciona tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros), y enseguida, digitar el número que corresponda y hacer clic en “Consultar”.

Inmediatamente, podrás ver los números móviles registrados a tu nombre (con los últimos cuatro dígitos ocultos), la modalidad de contrato (prepago, pospago o control) y la empresa operadora vinculada.

¿CÓMO DARLE DE BAJA A LÍNEAS MÓVILES NO CONTRATADAS?

Antes de empezar asegúrate de tener instalada la app ID Perú en tu celular, esto te permitirá validar tu identidad para darle de baja a aquellos números que no reconoces y que figuran a tu nombre:

PASO 3: Si tras la consulta en la primera etapa descubres una o más líneas móviles registradas a tu nombre que desconoces haber contratado, ya sean prepago, postpago o control, debes hacer clic en el nuevo botón “No reconozco una o más líneas”.

PASO 4: Aparecerá una ventana con el código QR del aplicativo ID Perú del Reniec, el cual debes escanear con tu celular, desde la misma app descargada en tu equipo móvil y pasar la identificación facial.

PASO 5: Una vez realizado el proceso de autentificación, la herramienta te mostrará en tu PC o laptop las líneas móviles registradas a tu nombre, y deberás seleccionar las que no reconoces y dar clic en “Siguiente”. Así, podrás llenar el formulario con el reporte del caso y una vez completado, debes dar clic en “Enviar registro”.

Después del registro de la solicitud, el sistema se integrará con el aplicativo Checa tu caso del OSIPTEL, y generará automáticamente un caso que se enviará a la empresa operadora correspondiente. Esta última tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para atenderlo.

Recuerda que si tienes dudas sobre tus servicios públicos de telecomunicaciones, puedes comunicarte con el OSIPTEL llamando al FonoAyuda 1844.

