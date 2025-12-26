Cronograma 2026 de pagos de sueldos y pensiones en el Estado: mira cuándo cobrar en enero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública, que se aplicará durante el Año Fiscal 2026.

Así, mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en El Peruano, se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

En resumen, la norma detalla el cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones y pensiones a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y ONP.

Asimismo, incluye los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y otros de carácter periódico y no remunerativo, como el Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums).

Además, indica que las obligaciones relacionadas con la bonificación por escolaridad y los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden en los meses que corresponda.

La norma también determina que la atención de otras obligaciones, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones (Régimen Laboral 728) o indemnizaciones, se efectúa en las fechas que señala la legislación aplicable.

¿TRABAJAS PARA EL ESTADO O ERES PENSIONISTA? MIRA CUÁNDO TE TOCA COBRAR EN ENERO

A continuación, podrás ver el cronograma aprobado por el Ministerio de Economía para el pago de remuneraciones y pensiones en la administración pública:

Anexo 1: Cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones para el año fiscal 2026 a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales:

(*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, FAG, Estipendio por Secigra, Propinas parapracticantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.

Anexo 2: Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (decreto ley N° 20530) para el año fiscal 2026, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional y gobiernos regionales:

Anexo 3: Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N° 19990) para el año fiscal 2026, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional.

