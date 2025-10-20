Cronograma de retiro AFP hoy: solicita hasta S/ 21,400 si tu DNI termina en este número

La Asociación de AFP publicó el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) correspondiente al 2025, el cual equivale a S/ 21,400, procedimiento que inicia este martes 21 de octubre.

El octavo retiro de fondos de las AFP fue aprobado en el Congreso el pasado 18 de septiembre y, posteriormente, promulgado por el Ejecutivo. A continuación podrás revisar el cronograma para realizar el registro de tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT.

CRONOGRAMA POR DNI

Para conocer la fecha en la que tienes que presentar tu solicitud debes guiarse por el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, el cronograma quedó establecido de esta manera:

Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre.

0: 22-23 de octubre y 20 de noviembre.

1: 24-27 de octubre y 21 de noviembre.

2: 28 y 29 de octubre y 24 de noviembre.

3: 30-31 de octubre y 25 de noviembre.

4: 3-4 de noviembre y 26 de noviembre.

5: 5-6 de noviembre y 27 de noviembre.

6: 7-10 de noviembre y 28 de noviembre.

7: 11-12 de noviembre y 1 de diciembre.

8: 13-14 de noviembre y 2 de diciembre.

9: 17-18 de noviembre y 3 de diciembre.

Libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿A QUÉ AFP ESTÁS AFILIADO Y PORTALES WEB PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

Para que puedas saber a qué AFP estás afiliado, puedes darle clic al portal de servicios de la SBS y elegir la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

La Asociación de AFP indicó que los trámites son gratuitos y 100% digitales. Los portales de las cuatro AFP que operan en el Perú son los siguientes:

– AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

– AFP Integra: www.afpintegra.pe

– Prima AFP: www.prima.com.pe

– Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

