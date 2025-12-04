¿Cuánto está el dólar HOY? Precio compra y venta para este jueves 4 de diciembre

El valor del dólar en el nuestro país es una variable económica sumamente importante. En la siguiente nota conoce el tipo de cambio de la divisa extranjera para HOY, jueves 4 de diciembre. Cualquier variación en la economía estadounidense puede tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, la expectativa y la percepción de riesgo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL DÓLAR HOY, 4 DE DICIEMBRE DE 2025?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el dólar se cotizó para hoy, jueves 4 de diciembre, S/ 3.361 la compra y S/ 3.370 la venta.

¿DÓNDE PUEDO VER EL PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ?

Además de la SUNAT, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

Estas instituciones son fuentes confiables donde se puede consultar y seguir la cotización actualizada del dólar, lo que resulta fundamental para comprender la dinámica económica del país y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar refleja la cantidad de moneda nacional que un comprador está dispuesto a invertir para adquirir un dólar. En términos más sencillos, representa la cantidad de la divisa local, ya sea soles, pesos, euros, yenes, u otra, necesaria para obtener un dólar estadounidense.

Este indicador es fundamental para comprender el valor relativo de las diferentes monedas y se utiliza como referencia crucial en el ámbito financiero para evaluar las tasas de cambio.