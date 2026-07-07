¿Cuánto está el dólar HOY? Precio, compra y venta para este martes 07 de julio

El valor del dólar en el nuestro país es una variable económica sumamente importante. En la siguiente nota conoce el tipo de cambio de la divisa extranjera para HOY, martes 7 de julio. Cualquier variación en la economía estadounidense puede tener un impacto en la estabilidad del tipo de cambio en Perú, la expectativa y la percepción de riesgo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL DÓLAR HOY, 7 DE JULIO DE 2026?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el dólar se cotizó para hoy, martes 7 de julio, en S/3.399 la compra y S/3.411 la venta.