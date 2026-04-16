Día del emprendimiento: cinco claves para que tu negocio crezca y no se quede solo en un intento

En un país con más de 3.2 millones de MYPES, impulsadas por emprendedores, es importante conocer claves que nos ayuden a impulsar nuestro negocio y a que no se quede solo en un intento. Esto frente a la falta de información que suele llevar a personas entusiastas a cometer errores frecuentes al intentar escalar muy rápido, sin antes validar la existencia de una demanda real.

Frente a ello, Karen Gutiérrez Martínez, jefa de sección de la incubadora de negocios Kaman de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), señaló que es importante documentarse sobre cómo llevar un emprendimiento. Y una fecha ideal para hacerlo es este 16 de abril, el Día del emprendimiento.

Entre las brechas más comunes que impiden que un negocio avance, Gutiérrez menciona no conocer con precisión al cliente, tener equipos que carecen de claridad en su propósito y confundir actividad con tracción real, es decir, trabajar mucho sin medir indicadores clave del negocio.Todas las entradas

CINCO CLAVES PARA HACER CRECER TU EMPRENDIMIENTO

– Validar antes de escalar: comprobar primero si el mercado realmente está dispuesto a – pagar por la solución que se propone con el negocio.

– Resolver un problema concreto y medible: mientras más clara sea la necesidad que atiende el negocio, más fácil será diferenciarse y demostrar valor.

– Construir un equipo comprometido: el crecimiento depende de fundadores alineados, con roles claros y dedicación real.

– Acceder a mentoría y redes de contacto: contar con acompañamiento experto y conexiones adecuadas ayuda a tomar mejores decisiones y evitar errores costosos.

– Saber comunicar la propuesta de valor: un producto sólido también necesita explicarse con claridad para atraer clientes e inversión.

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