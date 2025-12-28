¿Dónde puedo ver de manera oficial los reportes de los últimos sismos ocurridos en el Perú?

El más reciente movimiento telúrico ocurrido en Trujillo, puso en alerta a la población que, a muy poco de culminar el año 2025 continúa buscando datos exactos del sismo de magnitud 6.0, así como también de los posteriores movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú.

Es importante mencionar que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, conocida por los expertos como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, por lo que no sorprende que nuestra región sea propensa a sismos de pequeña, mediana y gran magnitud. En Latina Noticias, queremos que estés bien informado, por eso compartimos los canales y links oficiales para que puedas estar al tanto de los últimos reportes emitidos por las entidades nacionales expertas en la materia.

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ (IGP)

La entidad anexa al Ministerio del Ambiente, se encarga de publicar en su página web todos los movimientos telúricos con magnitud mayor o igual a 4.5. Para consultar el mapa consolidad en su página web, puedes hacerlo a través del siguiente enlace . También puedes acceder a su cuenta de X para enterarte de los últimos reportes oficiales del IGP, aquí se comparte el reporte todos los sismos detectados en el Perú, sin importar el grado de magnitud presentado.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0834

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 19:25:12

Magnitud: 3.8

Profundidad: 42km

Latitud: -9.03

Longitud: -79.18

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 66 km al O de Chimbote, Santa – Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 29, 2025

¿QUÉ DEBE CONTENER LA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Según INDECI, una mochila de emergencia es una herramienta que contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de una emergencia. Lo recomendable es una mochila por cada 2 personas. Esta mochila debe contener lo siguiente:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

