¿Dudas de tu pareja en San Valentín? Así puedes consultar su estado civil en RENIEC

Como siempre hemos escuchado, el amor es, en muchas ocasiones, ciego. A veces sentimos emociones cuestionadoras por quien amamos o queremos. Por ello, a puertas de celebrar el Día de San Valentín este 14 de febrero, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil (Reniec), recuerda a los ciudadanos que pueden consultar el estado civil de su pareja de manera fácil, rápida y 100% legal.

Este anuncio se da debido a la peligrosidad que puede resultar investigar o adquirir este servicio por las redes sociales o a través de terceros. Aquí encontrarás la guía para realizar el trámite virtual y estar tranquilo (o quitarte un peso de encima) este 14 de febrero.

¿Qué necesito para solicitar la constancia de soltería en Reniec?

Lo primero que deberás hacer es solicitar el documento a través de la Mesa de Partes Virtual del Reniec. Para ello deberás de contar con:

Datos completos: tu DNI, nombres y apellidos (recuerda que debes ser mayor de edad)

Redactar una solicitud específica y detallada: se preciso en lo que buscas. Recuerda: pide la Constancia Negativa de Matrimonio junto a los datos de la persona por la que consultas.

El comprobante de pago: aunque no es gratis, el precio módico de esta operación es de S/4.10 soles. Tendrás que presentarlo con tu solicitud.

¿Cómo realizar el pago para la constancia de soltería?

El pago lo puedes realizar vía Yape o agentes del BCP a través de la página de recaudación que podrás acceder dando clic AQUÍ.

Una vez que ingreses, seleccionarás el tributo 06645 y el trámite correspondiente. Luego te pedirán tu correo electrónico y le das clic en “enviar”.

Cuando ocurra esto, te saldrá un código generado por el que tendrás que colocar en tu Yape o agente BCP. Y listo, envías una copia de la boleta de pago (si es virtual mejor, o sino le tomas foto) y podrás acceder al servicio.

Pasos a seguir para el trámite de constancia de soltería en Reniec

Realizar el pago: ya sabes, generas el código, lo pagas por Yape o BCP, y la boleta la adjuntas en la Mesa de Partes. Ingresa a la Mesa de Partes: si no sabes como acceder, te dejamos el enlace AQUÍ. ¿Ya accediste?, entonces dale clic en la opción ‘¿Qué trámites desea realizar?’ y selecciona la ‘Constancias Negativas de Inscripción de los Registros Civiles’. Rellena el instructivo: con tus datos, completa el documento solicitado por la Reniec. Adjunta tus documentos: aquí adjuntarás tu comprobante de comprobante, por lo que tendrás que acceder a la página de inicio, ingresar como persona natural e introducir los datos que te piden. ¡A esperar!: con ello, la Reniec revisará tu pedido y tendrás que esperar una respuesta a tu correo electrónico. No te desanimes, el tiempo aguarda.

VIDEO RECOMENDADO