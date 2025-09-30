Elecciones 2026: ¿Problemas con tu DNI? Descubre la razón por la que podrías quedarte sin votar

Las Elecciones Generales 2026 en Perú están cada vez más cerca, y hay una fecha clave que no puedes pasar por alto: el cierre del padrón electoral, que será este 14 de octubre. Si no tienes tus documentos en regla antes de esa fecha, podrías quedar fuera del proceso electoral.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Para poder votar sin inconvenientes, es fundamental que verifiques el estado de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Estos son los trámites que debes realizar con anticipación:

Renovar tu DNI vencido:

No esperes a última hora. Puedes renovarlo desde 60 días antes de su fecha de caducidad.

Actualizar tu domicilio en el DNI:

El lugar donde votas depende de la dirección que figura en tu DNI. Si te mudaste, es importante hacer este cambio antes del cierre del padrón.

Cambiar el DNI de menor por uno de adulto:

Si ya cumpliste 18 años o más, asegúrate de tener tu DNI azul o electrónico. El DNI amarillo ya no es válido para votar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ACTUAR AHORA?

El padrón electoral se cierra el 14 de octubre de 2025. Después de esa fecha, no podrás hacer cambios que afecten tu derecho al voto en las elecciones de 2026.

