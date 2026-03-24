Elecciones Generales 2026: si no tengo DNI, ¿puedo usar el certificado C4 para votar?

¿Tienes problemas para generar tu DNI y solo tienes tu certificado C4 para votar? Entonces hay problemas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), explicó que este documento no tiene validación para los procesos electorales debido a que no reemplaza las funciones legales del DNI en la mesa de sufragio.

Según explica el Reniec, el certificado de inscripción o C4 es un documento físico que solo muestra una constancia de que el ciudadano figura dentro del Registro Único de Personas Naturales (RUPN), más no puede suplantar otras funciones.

Con base en la normativa vigente y los protocolos electorales establecidos, el único documento validado para votar es el DNI, que incluye tanto el DNI azul y el DNI electrónico (DNIe). Con ello, los miembros de mesa podrán verificar los datos del elector.

Si tengo el DNI vencido, ¿puedo votar?

Sí, pero solo para la primera vuelta. El Reniec explica que, gracias a una resolución, se permitirá que los ciudadanos con DNI caducado puedan votar sin inconvenientes hasta el domingo 12 de abril de 2026.

En caso de que no tenga DNI, el Reniec exhorta a que agilice el trámite debido a que la Ley Orgánica de Elecciones es estricta con el reconocimiento en este término. Puedes realizar este trámite a través de su pagina web.

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