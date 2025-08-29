Embajada de EE. UU. anuncia nuevos requisitos para tramitar visa para los peruanos

Desde el 2 de septiembre, todos los peruanos que soliciten una visa de no inmigrante para Estados Unidos deberán acudir a una entrevista presencial con un oficial consular. Hasta ahora, los menores de 14 y los mayores de 79 años estaban exentos.

La Embajada de EE. UU. en Lima informó que la medida busca reforzar la seguridad y transparentar los trámites. Con la entrevista, los funcionarios evaluarán directamente cada solicitud.

Habrá excepciones —como en visas diplomáticas o ciertas renovaciones de turismo y negocios—, pero los consulados podrán exigir la entrevista en cualquier caso.

Para el proceso, los solicitantes deben identificar el tipo de visa, completar en línea el formulario DS-160 y programar una cita en el portal oficial.

Según la embajada, el cambio busca ordenar el sistema y ofrecer un acceso más seguro a quienes viajen con visas de no inmigrante.

¿QUÉ TIPOS DE VISAS ESTARÁN EXONERADAS DEL REQUISITO DE ENTREVISTA?

Las visas A-1, A-2 y C-3 tienen un uso específico. La A-1 corresponde a jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de alto rango, junto a sus familiares directos. La A-2 se otorga a otros funcionarios de gobiernos extranjeros, personal de embajadas y delegaciones oficiales. La C-3 está destinada al tránsito diplomático de funcionarios extranjeros y sus familias en conexión hacia un tercer país.

También existen visas para organismos internacionales: las G-1 a G-4, dirigidas a representantes y funcionarios de entidades como la ONU, la OEA, el Banco Mundial o el FMI, así como a sus familiares directos. En el ámbito militar, las NATO 1-6 se aplican a representantes, personal administrativo y expertos vinculados a la OTAN. A ello se suma la visa especial TECRO E-1, otorgada a funcionarios y empleados de las oficinas de representación de Taiwán en EE. UU.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA TRAMITAR UNA VISA?

Según la embajada, el procedimiento inicia en su página web oficial. Los solicitantes deben:

Identificar el tipo de visa correspondiente.

Completar en línea el formulario DS-160.

Seguir las instrucciones para coordinar una cita en la sección consular.

Presentarse a la entrevista.

Revisar el estatus de la solicitud y la entrega de la visa en la misma plataforma.