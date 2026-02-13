Estafas románticas: Evita que el “amor” vacíe tus bolsillos este 14 de febrero

En el marco de San Valentín, la vulnerabilidad emocional se convierte en el arma principal de los ciberdelincuentes. Jorge Zeballos, experto en ciberseguridad de Eset, advierte en el podcast ‘Alerta Latina’ de Latina Noticias sobre las tácticas de manipulación utilizadas en las plataformas de citas y redes sociales para perpetrar estafas financieras.

Según Zeballos, las festividades centradas en el afecto sensibilizan a los usuarios, llevándolos a un estado donde la emoción nubla el juicio. “El día del amor te sensibiliza y puede hacerte perder la racionalidad”, señala. Los estafadores aprovechan este “cuarto de hora” para crear vínculos ficticios que parecen perfectos.

BANDERAS ROJAS: SEÑALES PARA IDENTIFICAR A UN ESTAFADOR

Para no ser víctima de un fraude, es crucial identificar estos patrones de comportamiento:

Perfiles demasiado perfectos: Si todo suena demasiado bien para ser verdad, probablemente sea una identidad falsa .

Si todo suena demasiado bien para ser verdad, probablemente sea una . Sentido de urgencia: Es la táctica más común. El estafador suele alegar problemas inmediatos como cuentas bloqueadas o emergencias personales .

Es la táctica más común. El suele alegar problemas inmediatos como . La estafa del ‘taxi’ en Lima: Una modalidad frecuente en citas programadas para el fin de semana. El delincuente pide un monto pequeño para el transporte que nunca llega a la cita. Al ser cifras menores, las víctimas no suelen denunciar, permitiendo que el estafador repita el proceso con decenas de personas simultáneamente.

El éxito de estas estafas radica en la información que los propios usuarios comparten en redes sociales. Los delincuentes utilizan fotos, gustos y ubicaciones para construir historias personalizadas que parecen coincidencias del destino.

“Realmente, si alguien te quiere, no te pedirá dinero. Buscará la forma de verte por sus propios medios”, enfatiza Jorge Zeballos.

¿CÓMO VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE UN PERFIL?

No basta con mirar las fotos, ya que pueden ser falsas o generadas por IA. El experto recomienda:

Analizar el círculo de contactos: Observa si tiene amistades reales o si sus seguidores se repiten en otros perfiles sospechosos. Detectar redes de apoyo: Los estafadores suelen operar en grupos para dejarse comentarios positivos entre ellos y generar una falsa sensación de credibilidad (similar a lo que ocurre en los fraudes de Marketplace). Cruzar información: Investiga si los contactos de la persona son cuentas espejo que solo sirven para validar el perfil principal.

Recuerda que la prevención es la herramienta más fuerte contra la ciberdelincuencia. Compartir estos métodos de operación es vital para desmantelar las estructuras delictivas que proliferan en fechas como San Valentín.

VIDEO RECOMENDADO