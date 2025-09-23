Feriados en Perú 2025: ¿qué días serán no laborables en octubre y el resto del año?

Si estás planeando una escapada, descansar en casa o simplemente organizar mejor tu agenda, es importante conocer los feriados y días no laborables que restan en 2025. Estos días son clave para aprovechar los llamados “feriados largos” o “fines de semana largos”, ideales para salir de la rutina.

FERIADOS DE OCTUBRE 2025 EN PERÚ

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, los feriados nacionales en Perú son de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado.

En octubre, las feriados oficiales son:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

FERIADOS CALENDARIO QUE AÚN RESTAN EN 2025

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción.

Martes 9: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25: Navidad.

DÍAS NO LABORABLES 2025: ¿CUÁLES QUEDAN?

El Gobierno también estableció días no laborables compensables mediante decreto supremo, que aplican principalmente al sector público, aunque el sector privado puede acogerse mediante acuerdo entre partes. Estos días deben ser compensados con horas o días de trabajo posteriormente.

Estos días permiten la creación de “feriado puente” que alargan los fines de semana y pueden ser aprovechados para hacer turismo interno o descansar.

En Perú, los días no laborables para el sector público, establecidos por el Decreto Supremo N. ° 042-2025-PCM, son: viernes 2 de mayo, viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026.

VIDEO RECOMENDADO