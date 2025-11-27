¿Cuándo pagan la gratificación de diciembre y hasta cuándo hay plazo?

Los trabajadores del régimen privado están a pocos días de gozar de su gratificación del mes de diciembre, pues como manda la ley, todas las personas que trabajan en una empresa privada tienen el derecho de recibir un sueldo más en su año laboral. Sin embargo, los trabajadores deben cumplir con una serie de requisitos para poder gozar de este beneficio.

según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el trabajador debe haber trabajado un mes en la empresa, estando en planilla, de esa manera recibirá una parte de gratificación. Asimismo, de tener 6 meses o más, recibirá una gratificación completa (sueldo completo).

¿CUÁNDO PAGAN LA GRATIFICACIÓN DE DICIEMBRE?

Todas las empresas tienen hasta el próximo 15 de diciembre para pagar la gratificación, este beneficio implica el depósito de un sueldo íntegro, siempre y cuando tenga 6 meses de antigüedad en dicho lugar de trabajo.

¿QUIÉNES RECIBEN GRATIFICACIÓN?

Todos los trabajadores que tienen derecho a recibir una gratificación tienen que ser:

Trabajadores sujetos a régimen privado.

Trabajadores de pequeñas empresas, tienen derecho a la mitad de una gratificación regular en los meses correspondientes (julio y diciembre).

Trabajadores del régimen agrario.

Trabajadores de las entidades públicas bajo el régimen laboral de actividad privada.

¿QUÉ PASA SI NO ME PAGAN MI GRATIFICACIÓN?

El pago de la gratificación es un derecho de todos los trabajadores por lo que si no se cumple, la empresa puede ser sancionada. Conoce qué hacer si no te llega el pago de tu gratificación.

Consulta con tu empleador: Solicita una explicación directa. En muchos casos, puede tratarse de un error administrativo corregible. Reúne evidencia: Guarda boletas de pago, contratos y cualquier documento que acredite tu vínculo laboral y tu tiempo en planilla. Presenta una denuncia ante SUNAFIL: Si no obtienes una respuesta satisfactoria, puedes denunciar el incumplimiento mediante los canales oficiales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La empresa puede ser multada: El empleador podría recibir una sanción de hasta 26.12 UIT, lo que equivale a más de S/ 120,000, por no cumplir con el pago oportuno.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7